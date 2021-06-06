Ortadoğu ülkelerine ihracat 10 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 61 milyar 598 milyon 987 bin dolardan 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Mayıs ayında Ortadoğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34 artışla 1 milyar 776 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk beş ayında Ortadoğu ülkelerine en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatı yapıldı.

Ortadoğu ülkelerine ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatının payı yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 474 milyon 531 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleşirken, 1 milyar 313 milyon 621 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve 1 milyar 180 milyon 113 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

En fazla dış satım Irak'a yapıldı

Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 11,79 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Irak'a yaptı. Irak'a yapılan ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2 milyar 586 milyon 769 bin dolardan 3 milyar 173 milyon 873 bin dolara yükseldi.

Irak'a en fazla ihracat ocak-mayıs döneminde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Irak'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artarak 706 milyon 809 bin dolardan 917 milyon 501 bin dolara yükseldi.

"Ortadoğu, özel sektörümüz için vazgeçilmez ortaklar arasında"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ümit Kiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin "Vizyon 2030" hedeflerinin mevcut olduğunu söyledi.

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin "Vizyon 2030" hedefleri kapsamında özellikle petrol ve doğalgaza bağlı ekonomilerini çeşitlendirmeyi petrol ve doğalgaz gelirlerinin yıllık bütçedeki yüzdelerini azaltmayı hedeflediğini dile getiren Kiler, "Bu kapsamda özellikle gıda, temizlik ürünleri, ilaç, medikal ekipmanlar, hayvancılık ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yerli sanayi hamlesini başlatmış ve bir miktar da mesafe kaydetmişlerdir. Petrol harici ithalata bağlı sektörlerin ithalat rakamlarını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik modeli tertiplemeyi öngörmektedirler." ifadelerini kullandı.

Kiler, "Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin ilk beşini incelediğinizde makine, makine ekipmanları, elektronik ürünler ve parçaları, demir ve çelik kalemlerinin öne çıktığını görebiliyoruz. Öte yandan Türkiye’nin sanayi üretimine odaklandığımızda ise geçen yıla oranla bu yıl yüzde 8,8 arttığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle imalat ve imalat makinelerinin bu verideki oranın yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Bu da bize Ortadoğu’nun özel sektörümüz için vazgeçilmez ortaklar arasında olduğu bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, Umman, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerin yerli sanayii hamlelerinde 2030 vizyonu çerçevesinde adımlarını atacağını aktaran Kiler, "Temel ihtiyaçlarda dışa bağımlılığı azaltmak noktasında gıda, temizlik ve kimyevi maddeler, ilaç, medikal ekipmanlar, yaş sebze ve meyve-tarım, hayvancılık, dijitalleşme, e-ticaret, e-bankacılık vb. çok çeşitli sektörlerde Türk iş dünyası için fırsatlar mevcut. Türk özel sektörümüze ve bahsi geçen sektörlerde yüksek kabiliyete sahip olan üreticilerimizi, bölgeyi yakından takip etmelerini ve markaja almalarını tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.