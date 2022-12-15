Orta Gelirli için Sosyal Konut Projesi | AjansHaber Soruyor!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci etabına geçiliyor. Orta gelirliler için sosyal konut hazırlıklarında sona yaklaşılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz, yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AjansHaber olarak sokakta vatandaşa ''Orta gelirli için sosyal konut projesi hazırlanıyor. Başvurmayı düşünür müsünüz?'' diye sorduk.

Muhabir: Zinya Elif Şener

Kameraman: Yener Lütfi Koçyıldırım