Orta Doğu'da can kayıpları artıyor!

Orta Doğu'da sular durulmuyor. 7 Ekim günü Gazze hattında başlayan çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail ve Hamas güçleri arasında devam eden savaşta iki ülke de ağır kayıplar verdi.

İsrail'de can kaybı 900'e yükseldi

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda can kaybı 900’e yükseldi. İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin'de 687 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140'ı çocuk, 105'i kadın, 687 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 726 kişinin yaralandığı belirtildi.