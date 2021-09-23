Orman kundakçısı suç makinesi çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkarırken suç üstü yakalanan zanlının ikamet ettiği annesine ait evi de yaktığı ortaya çıktı.

14 ve 18 Eylül tarihlerinde Sorgun Çamlığında orman yangını çıkarırken, suçüstü yakalanan Semih Kuloğlu’nun ormanlardan önce yalnız yaşadığı annesine ait lüks evi de yaktığı belirlendi.

18 Eylül Cumartesi günü Sorgun Çamlığında 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Semih Kuloğlu isimli zanlı dördüncü noktayı yakmaya çalışırken orman görevlileri ve jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlenen 31 yaşındaki zanlının orman yangınlarından önce Side’de 2016 yılından beri ikamet ettiği annesine ait evi yaktığı bildirildi.

Çalışmayan ve annesinin gönderdiği para ile geçindiği belirtilen Kuloğlu'nun sitedeki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlara huzur vermediği, sürekli olay çıkarıp camlarını kırdığı ve sitedeki araçlara zarar verdiği söylendi.

Semih Kuloğlu’nun evinin bulunduğu sitede ikamet eden Side esnafından Muzaffer Tekin, Kuloğlu’nun çevresindeki herkese, tanımadığı insanlara bile durup dururken zarar verdiğini belirtti.

Zanlının 2016 yılından bu yana sitede yaşadığını söyleyen Tekin, Almanya’da yaşayan annesine ait evde kalıyor. Sanırım Almanya’dan sınır dışı edilmiş. Geldiği günden beri bir işte çalıştığını görmedik. Sitede sürekli sorun çıkarıp herkesin huzurunu kaçırıyor. Özellikle evine misafir gelen dairenin önünden küfürlerle gelen misafiri de rahatsız ediyor" dedi.

Tekin, "Geçtiğimiz günlerde telefonla Almanca olarak konuşmasına şahit oldum. Annesine, eğer 1-2 gün içerisinde para göndermezse evi yakacağını söyledi. Ve dediğini de yaptı. Eğer zamanında haberimiz olmasa ve itfaiye gelmese tüm evler yanacaktı. Yangının ardından sitenin duvarına tırmanıp kaçarken gördük” dedi.