Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçağı eleştirilerine cevap verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Manavgat başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı meydana gelen yangınları söndürme çalışmaları hızla devam ederken, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların neden kullanılmadığı sorusu da cevap buldu.

Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili "Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil" diye konuştu.

"THK İLE SORUNUMUZ YOK"

Pakdemirli, "Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söylebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK uçağı eleştirilerine cevap verdi



🔹“Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele ediliyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da."

🔹"Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." pic.twitter.com/JSJFireLRS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 30, 2021

"UÇABİLECEK KAPASİTEDE DEĞİL, UÇSA BİLE.."

Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil.

ANTİKACI DÜKKANI GİBİ

Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor." dedi.

"NE UÇURDUĞUMUZ DEĞİL YERE NE KADAR SU BIRAKTIĞIMIZ ÖNEMLİ"

İddialarla ilgili olarak en son teknoloji ne ise bunu kullandığımızın bilinmesini istiyorum. Hala çıkıp 50'lerin 60'ların uçaklarını kullanmamızı isteyenler var. Biz helikopterlerimizle bunların kat kat fazlası suyu taşıyabiliyoruz. Biz ne uçurduğumuzla değil yere ne kadar su bıraktığımızla ilgileniyoruz. Bu anlamda bir eksiğimiz yoktur."