Organize suç örgütü lider Barış Boyun yakalandı!

Interpol işbirliğinde İtalya, Türkiye ve Almanya'da gerçekleşen suç örgütü operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütünün elebaşılığını yapan Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.

Nisan ayında İzmir'de düzenlenen "Mahzen-24" operasyonunda, Boyun'un organize ettiği örgütün üyesi olan 8 şüpheli yakalanmıştı. Tetikçinin de gözaltına alındığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motosiklete el konulmuştu.

En çok arananlar listesinin başında geliyordu

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla Barış Boyun’un yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.

Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile aranan, elebaşılığını Barış BOYUN’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan;

175'i tutuklandı ve 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz! Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.