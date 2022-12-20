Ordu'nun ikiz bacanakları!

Altınordu ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Okan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce Melek Gündüz (18) ile tanıştı.

Yaklaşık bir ay sonra da Okan'ın tek yumurta ikizi Gökhan Yıldırım da Melek'in ablası Melike Gündüz (21) ile görüşmeye başladı. Gençler bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

İlçedeki salonda düzenlenen düğün töreniyle Okan Yıldırım ile Melek Gündüz, Gökhan Yıldırım'la da Melike Gündüz evlendi.