Ordu'da servis aracı devrildi! 8 kişi yaralandı
Ordu'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencileri tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 8 öğrenci tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde, öğrenci taşıyan S.K. yönetimindeki 53 AAH 319 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan 8 ilkokul öğrencisi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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