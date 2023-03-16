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Ordu'da servis aracı devrildi! 8 kişi yaralandı

Ordu'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencileri tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 8 öğrenci tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde, öğrenci taşıyan S.K. yönetimindeki 53 AAH 319 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan 8 ilkokul öğrencisi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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