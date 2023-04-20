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Ordu'da otomobildeki yangın tüpünde metamfetamin bulundu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yangın tüpüne gizlenen uyuşturucu bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yangın tüpüne gizlenen uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçtaki yangın tüpü içerisine gizlenmiş, 22 parça 255 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki Ş.S. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Ordu Adliyesine sevk edilen Ş.S. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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