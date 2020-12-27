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Ordu'da orman yangını çıktı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın akşam saatlerinde Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale etti.

Fotoğraf: AA

Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık üç saat sürdü.

Kontrol altına alınan yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü.  

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