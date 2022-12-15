Ordu'da konut kuraları çekildi

Altınordu Gençlik Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, başvuranların heyecanlı bekleyişine sahne oldu.

Kuradan ismi çıkan, şehit Yahya Köklü'nün babası Hasbi Köklü, çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne Zekiye Köklü ise sevindiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Allah onu başımızdan eksik etmesin." dedi.

Engelli Ercan Kaya da ev sahibi olacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kura çekiminin yarın tamamlanması planlanıyor.

Ordu'da projeye 38 bin başvuru yapıldı

Vali Yardımcısı Levent Yetgin, kura çekiminin ardından gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Ordu'daki kura çekimlerinin başladığını belirtti.

Kura heyecanına ortak olduklarını kaydeden Yetgin, sonuçların vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Hak sahiplerinin en kısa zamanda sıcak yuvalarına kavuşmalarını ve kira derdinden kurtulmalarını dileyen Yetgin, gün boyu sürecek kura çekimlerinde Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki konutların hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Yetgin, kentte 38 bin başvurunun yapıldığı proje kuralarının noter huzurunda sürdüğünü ve TOKİ'nin internet sitesinde de canlı yayınlandığını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ise bugün ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirtti.