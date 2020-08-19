Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Hilmi Güler kaza geçirdi

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Kaza sonrası Twitter hesabından kısa bir açıklamada bulunan Hilmi Güler, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.