AjansHaber.com.tr Gündem Ordu Büyükşehir Belediye başkanı kaza geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Hilmi Güler kaza geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Kaza sonrası Twitter hesabından kısa bir açıklamada bulunan Hilmi Güler, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Operasyon korkusu kameraya yansıdı
Karantinadan kaçtı çiğ köfte satarken yakalandı
Küresel krizden güçlenerek çıkacağız
Yunanistan’ın mültecilere zulmünü dünyaya duyurdu
8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türkiye genelinde 15 bin imam açığı var
Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu