Optimar'ın anketine göre en güvenilir lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020 anketini gerçekleştirdi.

Optimar Araştırma, kasım ayı anketinde "Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer" sorusunu ankete katılan seçmenlere yöneltti.

TÜM PARTİLER TOPLANDIĞINDA AK PARTİ ETMİYOR

Optimar'ın anketine göre seçmen, halkın sorunlarını yüzde 33.3’le ’AK Parti çözer’ diyor.

Ankette CHP, İyi Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ederken muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

EN BEĞENİLEN LİDER ERDOĞAN

Yine ankette "En beğendiğiniz lider kim" diye sorulduğunda da yüzde 34.5’le Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sıraya yerleşti.

Diğer sonuçlara göre ankete katılanlardan yüzde 5.3’ü Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener, yüzde 3.5'i ise Kılıçdaroğlu çözer cevabını vererek; Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 10 katı, Akşener’in 7 katı bir güvene sahip oldu.