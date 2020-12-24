Online siparişlerden de poşet parası alınacak

Bundan böyle internet alışverişlerinde de 25 kuruş poşet parası alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde normal alışverişlerde kullanılan poşet için vatandaşlardan alınan ücretin internet alışverişlerinden de alınmasına ilişkin önerge kabul edildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE DE POŞET ÜCRETİ ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; böylece bundan sonra internet alışverişlerinden de şu anda 25 kuruş olan poşet parası alınacak. Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü.

PLASTİK POŞETTE FİYAT DEĞİŞMEDİ

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak. Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.