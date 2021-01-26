Onlarca kişiyle sosyal mesafeyi hiçe sayarak pazar gezisine çıkan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zor soru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün kalabalık bir grupla Kağıthane Gültepe Pazarı'na gitti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ziyarette pazar alışverişinde olan vatandaşlar İmamoğlu'na sosyal mesafe siteminde bulundu.

"KORONA YOK MU SİZE?"

Ziyareti esnasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na ilginç sorular da yöneltildi. Kalabalık halinde pazar yerinde dolaşan İmamoğlu'nun selam verdiği vatandaşlardan biri "İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan İmamoğlu, "Aynen sizin gibi geziyoruz" sözleriyle vatandaşa yanıt verdi.