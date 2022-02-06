Onlarca araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

ABD'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1 aydan beri etkili olan kar fırtınaları ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

The Anatolia Post'un haberine göre, Illinois eyaletinin Chicago kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 38’i tır 45 araç birbirine girdi.

Kazaya karışan onlarca tır, metrelerce uzayıp giden zincirleme kazalar otoyolu tamamen ulaşıma kapadı.

Tedarik zinciri sorunu büyüyecek

ABD'yi vuran kar fırtası birçok eyaleti olumsuz etkilerken ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olmuştu. İki hafta daha sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde yaşanan tedarik zinciri sorununun da büyümesi bekleniyor.