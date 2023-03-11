Önce komşusunu sonra kendini vurdu!

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen olayda, bahçeleri yan yana olan iki kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine şahıs, arabasında bulunan silahı alarak komşusunu vurdu. Şahıs daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişimde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Yaşananları görenler olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, olayı öğrendikten sonra sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki komşu önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne, ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.