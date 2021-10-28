Ömer Çelik: Kadına şiddet insanlığın inkarıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Şebnem Şirin hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Şirin'e Allah'tan rahmet dileyerek kadın cinayetlerini lanetledi.

"YARGILAMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Kadına yönelik şiddetle daha yoğun mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen de Çelik, yargılama sürecinin yakından takip edileceğini söyledi.

"TÜM CANLARI KAHREDİYOR"

Ömer Çelik paylaşımında ifadeler şu şekilde:

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.

"KADINA DÖNÜK ŞİDDETİ ÖZENDİREN VE TEŞVİK EDEN HER SÖZÜ MAHKUM ETMELİYİZ"

Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır.

Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve #ŞebnemŞirin'e rahmet diliyoruz."