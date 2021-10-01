AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj

Olympiakos'un sahibinden Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, sarı lacivertlilerle oynadığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Evangelos Marinakis küstah ifadeler kullandı.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kulübün sahibi Evangelos Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçtan sonra tepki çeken açıklamalara imza attı.

Sarı lacivertlileri yendikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Marinakis, “İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum” diye konuştu.

Türk futbolseverler, Marinakis'in bu sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ın yarısı yok! Kartal Ajax deplasmanında
Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını şaşırtan karar
Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj
Ülke puanı için galibiyetler şart
İngiltere'deki ırkçı saldırıya hapis cezası
Ajax: 2 - Beşiktaş: 0
Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 2 rekor kırıldı