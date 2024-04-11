Olympiakos- Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın ilk 11’leri açıklandı.

Georgios Karaiskakis Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic olacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

OLYMPIACOS: Tzolakis- Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Masouras, El Kaabi

FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko

3 eksik



İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.



Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür ise UEFA listesinde yer almıyor.



Fenerbahçe'de kart sınırında olan isimler



Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında.



Olympiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi.

Olympiakos'ta 6 isim kart sınırında



Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında.



Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.

Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.



Fenerbahçe Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.

Fenerbahçe son 16 turunu deplasman galibiyetiyle geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.

Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.

Olympiakos evindeki son Avrupa maçını farklı kaybetti​​​​​​

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi.

Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

Konferans Ligi'nde 17. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda bugün 17. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.