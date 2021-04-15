Ölen teröristin defterinden saldırı planları çıktı!

Arşiv üzerinde titizlikle uzun bir inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK’nın İstanbul’da saldırı planladığını tespit etti. Arşivden çıkan belgelerde İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’nin farklı açılardan çekilmiş bir çok fotoğrafı bulundu.

Diyarbakır’da ölü ele geçirilen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın üzerindeki not defterinden saldırı planları çıktı.

Harekete geçen İstanbul polisi, kamu kurumlarının fotoğraarını çeken 8 şüpheliyi yakaladı. Teröristlerin İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet çevresinde keşif yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK’nın İstanbul’da saldırı düzenlemek istediği kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraarını çeken 8 şüpheliyi yakaladı. İstanbul polisini PKK adına çalışan 8 şüpheliye götüren olay Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 3 Ekim 2020’de SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirilen ‘Amara’ kod adlı teröristin üzerinden çıkan not defteri oldu. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranan, PKK’nın sözde orta saha Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden kentlerde yaşayan işbirlikçilerin bilgileri çıktı

Terörist Amara’nın sığınağında jelikan adı verilen bidonlar içerisinde harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Bu disk ve hafıza kartlarının içerisinden PKK’nın saldırı planları ve krokilerinin olduğu bir arşiv çıktı. Arşiv üzerinde titizlikle uzun bir inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK’nın İstanbul’da saldırı planladığını tespit etti. Arşivden çıkan belgelerde İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet

Yerleşkesi’nin farklı açılardan çekilmiş bir çok fotoğrafı bulundu.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Fotoğraarın ele geçirilmesinin ardından Amara kod adlı teröristin not defterinden çıkan isimler üzerinde araştırma yapan ekipler, teröristle bağlantılı işbirlikçilere ulaştı. İstanbul TEM ekipleri Diyarbakır’dan gelen bilgiler üzerine harekete geçti ve teröristle bağlantısını tespit ettiği şüphelileri izlemeye aldı. Şüphelilerin terörist Aydınlı’nın öldürülmesinden sonra sözde intikam almak için daha önceden fotoğraarını çektikleri İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi etrafında keşif ve

konumlandırma yaptığı tespit edildi.

BİLGİLERİ LİCE’YE GÖNDERMİŞLER

Şüphelilere yönelik ilk operasyonu teröristin öldürülmesinden 25 gün sonra 28 Ekim 2020’de düzenleyen İstanbul polisi, şüphelilerle bağlantılı işbirlikçileri yakalamak için İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraarını çeken 8 şüpheliyi yakalamak için 6 Nisan günü 5 ilçede operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin örgüt talimatıyla saldırı düzenlenebilecek yerlerin farklı açılardan fotoğraarını çektikleri, krokiler hazırladıkları ve bu bilgileri de örgüt kuryeleri ile Lice kırsalına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgularının ardından İstanbul’da PKK adına çalışan işbirlikçilerin deşifre edileceği ve operasyonun büyüyeceği öğrenildi.