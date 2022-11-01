Oleg Tinkov, Rus vatandaşlığından çıktı!

Rusya'nın özel bankalarından olan Tinkoff Bank'ın kurucusu Oleg Tinkov, Rus vatandaşlığından çıktığını duyurdu.

Rusya'nın en zengin isimlerinden olan Tinkov, Ukrayna ile savaşa ilk tepki gösterenlerden biri olmuştu. Şimdi de Rus vatandaşlığından çıktığını açıkladı.

Tinkov, Instagram'dan yaptığı açıklamada, ''Rusya vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Komşusunu ve masum insanları her gün öldüren bir ülke ile bağlantım olmasını istemiyorum. Bu pasaportu tutmaya devam etmek benim için bir utanç'' dedi.

Bloomberg' göre, 54 yaşındaki Tinkov, Tinkoff Bank'ın genel müdür yardımcıları istifa ettikten ve banka kurucusunun adını markadan çıkarma planlarını açıkladıktan sonra, hisselerini açıklanmayan bir miktar karşılığında oligark Vladimir Potanin'e satmıştı.

Tinkov, vatandaşlıktan çıkan tek Rus milyarder değil. Nikolay Storonsky de vatandaşlıktan çıkma kararı almıştı.

Kırım'ın 2014'teki işgalinin ardından Yuri Milner da vatandaşlıktan çıkarak ülkeyi terk etmişti.

Tinkov, daha fazla Rus iş insanının vatandaşlıklarından vazgeçmesini umduğunu ve bu Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatacağını söyledi.