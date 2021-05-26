Öldürülen PKK'lı terörist 9 emniyet görevlisinin katili çıktı

Mardin'de 8 Mayıs'ta öldürülen Ramazan Aslan adlı PKK'lı teröristin, Nusaybin'deki çukur ve hendek olaylarında 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin uzun zamandan beri peşinde olduğu Ramazan Aslan, 'Yiğitler' adıyla bilinen Mardin Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği SİHA destekli operasyonda, 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, bir PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.

Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan'da ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Avaşin- Basyan'da tespit edilen 4 terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu" denildi.

Kaynak: Sabah