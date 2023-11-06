Öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte 252 kişiyi öldürdüğünü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye, yaralananların sayısının da 25 binin üzerine çıktığını ifade etti.

Kayıplara ilişkin Kudra, "Düşmanın Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, enkaz altında kalan 1300'ü çocuk olmak üzere 2 bin 350 kişi hakkında kayıp ihbarı aldık." dedi.

"Saldırılarda 16 hastane ile 32 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı"

Kudra, Gazze’ye yönelik saldırılarda sağlık hizmetlerinin hedef alındığının altını çizerek, İsrail saldırılarında 192 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 32 ambulansın da hedef alınarak hizmet dışı kaldığını aktardı.

İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana 113 sağlık kurumunu hedef aldığını belirten Kudra, İsrail saldırıları sebebiyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını söyledi.

Kudra, İsrail’in Gazze’deki er-Rantisi, Göz hastanesi ve Gazze’nin tek psikiyatri hastanesini hedef alarak aralarında, çocuk, kadın ve sağlık çalışanı olmak üzere 8 kişiyi öldürdüğünü, 125’ini de yaraladığını kaydetti.

İsrail’in, er-Rantisi Hastanesindeki su tankları ve güneş enerjisi panellerini hedef aldığını belirten Kudra, hastanedeki sağlık çalışanları, hastalar ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Uluslararası topluma çağrı

Kudra, Gazze Şeridi'nde güvenlik koridorunun bulunmadığını vurgulayarak, "Bunlar ölüm koridorlarından başka bir şey değil. İşgal güçleri bunları halkımızın çocuklarına saldırmak için kullanıyor." diye konuştu.

İsrail’in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine gitmek isteyenleri hedef aldığına işaret eden Kudra, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, bu ölüm koridorlarında hedef alınan çok sayıda şehidin cenazesinin yerlerde kaldığı bildiriliyor. Ambulanslar ve sağlık çalışanları, cenazeleri almak için bu yerlere hala ulaşamadı." dedi.

Kudra, "Hastanelerin ve ambulansların doğrudan hedef alınması, başta Gazze ve Gazze'nin kuzeyi olmak üzere, tıbbi malzeme ve yakıt girişinin olmayışı nedeniyle çöken sağlık sistemi, yaralı ve hastaların hayatını kurtaramaz hale getirdi." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası topluma seslenerek Gazze'ye acil yakıt ile yardım girişinin yapılması ve İsrail'in katliamlarının önüne geçilmesi için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.