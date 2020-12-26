Olay TV internette yeni adresinde

Edinilen bilgiye göre Olay TV ve dijital yayın mecralarının kapatılmasından sonra kanal internetten yayınına TVhaberi.com adresi üzerinden devam ediyor.

TVhaberi sitesinde Olay TV'nin son yayını ve çalışanlarının veda anları geniş bir şekilde yer alırken, mobil sayfada da Tvhaberi.com adresiyle birlikte #OlayTV hashtag'inin paylaşıldığı görüldü.