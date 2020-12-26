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Olay TV internette yeni adresinde

Olay TV'nin dün ani bir kararla kapatılmasından sonra kanal internet üzerinden yeni bir adresten yayına devam etme kararı verdi. Olay TV internet üzerinden yeni bir domain'de yayınını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Olay TV ve dijital yayın mecralarının kapatılmasından sonra kanal internetten yayınına TVhaberi.com adresi üzerinden devam ediyor.

Cavit Çağlar, Olay TV'nin kapandığını açıkladıCavit Çağlar, Olay TV'nin kapandığını açıkladıGündem

 

TVhaberi sitesinde Olay TV'nin son yayını ve çalışanlarının veda anları geniş bir şekilde yer alırken, mobil sayfada da Tvhaberi.com adresiyle birlikte #OlayTV hashtag'inin paylaşıldığı görüldü.

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