Okulda şiddet skandalı!

Girne Amerikan Koleji’nde 1.sınıf öğrencisi Z.N.G isimli öğrenci aynı sınıfta okuyan ve okulda öğretmenin çocuğu olduğu iddia edilen K.E. isimli öğrenci tarafından şiddete uğradı. Akran şiddetine uğrayan ve darp edilen çocuğun ön dişleri kırıldı.

Okul yönetimi, olayı sakladı

Girne Amerikan Koleji yönetimi, dişleri kırılan büyük korku ve panik yaşayan öğrenciyi doktora götürmediği gibi ailesine de haber vermedi. Okul yönetimi kanamayı durdurmak için çocuğun ağzına pamukla müdahale etti. Çocuğunu okuldan almak için giden ailesi durumu şok yaşadı.

“Olur böyle şeyler”

Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan aileye, okul müdürü bu tip durumların olabileceğini ifade ederek, tedaviyi kendilerinin yaptıklarını söyledi. Okul yönetiminden “Bu tip durumlar olabilir” yanıtını alan aile ikinci şoku yaşadı. Çocuğunu kanlar içinde gören anne okul yönetimine, “Bu ciddi bir durum. Çocuk dişlerini kaybetmiş. Ağzı burnu patlamış ve bu durumun ciddi olmadığına siz karar veremezsiniz. Bize haber vermeliydiniz” dese de okul yönetimi gerek duymadıklarını ifade ettiler.

Kırılan dişleri, zarfla teslim ettiler

Şiddete uğrayan çocuğun annesi S.G. ifadesinde “Resmen bizi kovar gibi yolcu ettiler. Bir de sırt çantamıza kendi tuttukları rapor ve zarfa koydukları dişleri bize teslim ettiler. Çantayı düzeltmek için açtığımızda bu manzarayla karşılaştık” dedi.

Aile şok, üstüne şok yaşadı

Çocukları N.Z.G.’ye şiddet uygulayan K.E.’nin ailesinin anlattıkları ise okuldaki skandalların daha da büyük olduğunu ortaya çıkardı. Şiddet uygulayan K.E’nin ailesi ise savunmalarında “Bizim çocuğumuz da büyük sınıflar tarafından sıkıştırılıp dövülüyor, hatta geçen de gözü ve kolu mor eve geldi ve cinsel organını da sıkıştırmışlar” dedi. Dişleri kırılan büyük korku ve panik yaşayan N.Z.G’nin ailesi duydukları karşısında dehşete kapıldıklarını ve çocuklarını yanlış bir eğitim kurumuna verdiklerini söyledi.

Okul sahibi siyasetçi

Bu arada aile okul sahibi olan KKTC Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar'a ulaştı. Durumu anlatan aile, Akpınar'dan okulun CEO'su Hüda Hüdaverdi ile görüşmelerini söyledi. Ancak ailenin yaptığı görüşmeler yanıtsız kaldı.

Yargıya taşıdılar

Olayın ardından yaşadıkları travmanın etkisiyle şiddet mağduru N.Z.G ve kardeşi “kendilerini öldüreceklerini” söyleyerek okula gitmeyi reddetti. Çocuklarının kaydını alan aile eğitim başında yaptığı ödemeyi talep etti. Okul yönetimi ise 80 bin TL’yi ödemek istemedi.

Bunun üzerine olay KKTC adli makamlarına intikal etti. Olaya ilişkin dosyanın savcılıkta olduğu öğrenildi.