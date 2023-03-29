Okul baskınından şoke eden detaylar! Saldırı öncesi gönderdiği mesajlara ulaşıldı!

ABD'nin Nashville kentinde yer alan ve bir kiliseye ait olan The Covenant School'a silahlı saldırı düzenleyen kadının, okulun eski öğrencilerinden olduğu ortaya çıktı.

Üçü çocuk altı kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından polislerle girdiği çatışmada öldürülen Audrey Hale'ün saldırıyı düzenlemeden önce arkadaşlarına attığı mesajlar ortaya çıktı.

Saldırganın, sosyal medya hesabından bir arkadaşına "Bugün ölmeyi planlıyorum... Başka bir hayatta tekrar görüşmek üzere" mesajını gönderdiği tespit edildi.

Saldırı düzenlediği okulun eski öğrencilerinden olan Hale'ün transeksüel olduğu iddia edildi.