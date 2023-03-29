AjansHaber.com.tr Gündem ABD'de düzenlenen okul baskınından şoke eden detay

Okul baskınından şoke eden detaylar! Saldırı öncesi gönderdiği mesajlara ulaşıldı!

ABD'de yaşanan okul baskınının yankıları sürüyor. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşlarına attığı mesajlar ortaya çıktı.

ABD'nin Nashville kentinde yer alan ve bir kiliseye ait olan The Covenant School'a silahlı saldırı düzenleyen kadının, okulun eski öğrencilerinden olduğu ortaya çıktı. 

Üçü çocuk altı kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından polislerle girdiği çatışmada öldürülen Audrey Hale'ün saldırıyı düzenlemeden önce arkadaşlarına attığı mesajlar ortaya çıktı. 

Saldırganın, sosyal medya hesabından bir arkadaşına "Bugün ölmeyi planlıyorum... Başka bir hayatta tekrar görüşmek üzere" mesajını gönderdiği tespit edildi.

Saldırı düzenlediği okulun eski öğrencilerinden olan Hale'ün transeksüel olduğu iddia edildi. 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TOGG, Ankara'da büyük ilgi gördü!
100 bin imzada son durum
Temel Karamollaoğlu İstanbul İl Divanı'nda konuştu
Bakanlıktan asgari ücret açıklaması!
Erbakan'dan ittifak kararıyla ilgili açıklama!
Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Adıyaman'da 4 bin 431 konut temeli bugün atılıyor!