Oktay Vural'ın yeni partisi belli oldu!

İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı

Kurultay'In sürpriz gelişmesi ise Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın İyi Parti'ye katılmasıydı. Vural, Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listesinde de yer aldı.