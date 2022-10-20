Okan Buruk: "Geniş bir kadroya sahibiz."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Sezon başından beri geniş kadroyla hem antrenman hem de maç yapmak biraz zorlaşıyor. Kadro yapmak zorlaşıyor. Bir kulvara daha ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk. Takımımız geçen sezonu kötü bitirdiği için kupada bu turda başladık." diye konuştu.

Buruk, maçta forma giyen oyuncularının çok istekli olduklarını söyleyerek, "Maçın sonuna kadar giren ve çıkan oyuncuların yüzde 100'lerini verdiğini düşünüyorum. Seyircimiz de yine her zamanki gibi muhteşemdi. Seyircimizle birlikte çok gollü güzel bir galibiyet oldu. Kastamonuspor teknik heyetini ve oyuncularını da kutluyorum, onlara liglerinde başarılar diliyorum. Oyuncularımız, maçın başından sonuna kadar ortaya koydukları performansla ve skorla seyircimizi mutlu ettiler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi ve geniş bir kadromuz var"

"Kadromuz çok geç tamamlandı. Yeni bir takımız. Geçen seneden çok az oyuncumuz kaldı. Bunun yanında hepinizin kafasında bir 11 vardır. Taraftarımızın da aynı şekilde. Çünkü çok oyuncu var, kaliteli oyuncu sayısı çok fazla. İlk 11'de oynayacak oyuncu sayımız çok fazla. Türk kuralı var. Bundan dolayı herkes bir arada oynayamıyor. Biz arka arkaya 3 maç kazandık. Daha sonra berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı iyi oynadığımız ve kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Ancak tek bir mağlubiyet yine hepimizin kafasındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. Bazen sosyal medyada 12'li takım kuran oluyor, 2 Türk oyunculu kuranlar oluyor. Galatasaray takımıyla ilgili şu an herkesin bir fikri var. Bu çok fazla değişkenlik gösterebilir. Bu da kafa bulandırıyor. Kafa bulandırmak isteyen insanların da işlerine yarayan bir durum. Galatasaray, bu sezonun en iddialı takımlarından birisidir. Kaybettiğimizde, bu kadar iddialı takımı bir şekilde karıştırmak için birçok şeyin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar da beklediğimiz şeyler." şeklinde konuştu.

"Moritz bize destek olacak"

Teknik heyetine yeni dahil olan Alman yardımcı antrenör Moritz Volz hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Moritz bize destek olacak. Sadece saha içinde bizim yardımcı ekibimizden biri olmayacak. Kulübün diğer bölümlerinde de bize destek olacak. Ben şu anda 29 futbolcu ve 4 kaleciyle antrenmana çıkıyorum. Altyapıdan 6 oyuncuyu A takım kadrosunda tutuyorum. Bugün de akademimizden birçok oyuncu sahada yer aldı. Bu benim için önemli çünkü ben de oradan geldim. Yine aynı şekilde genç oyuncularımızın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi geniş tutup, onları Galatasaray'ın geleceği için daha iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in bu anlamda da bize desteği olacak. Eğitim anlamında da çok iyi birisi." diyerek sözlerini noktaladı.