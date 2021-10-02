Oğuzhan Asiltürk'e veda

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86) için Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk siyasetini buluşturan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra muhalefet partisi liderleri de katıldı.

Asıltürk'ün cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

Asiltürk'ün, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.