OGS depozito iadesi bankaların insafına kaldı

Otoyol ve köprülerde geçerli olacak tek sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) geçiş dönemi yaklaşırken Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) akıbeti bankaların insafına kaldı.

Vatandaşların merak ettiği 40 dolara varan OGS cihazlarının depozitosuna ilişkin uygulama bankadan bankaya değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karışmadığı OGS cihaz satışında yeni yönetmelikte iadelere dair net bilgi yer almazken, bankaların iade alışverişine ise karışmayacağı öğrenildi.

700 MİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜĞÜ VAR

1.2 milyon adet OGS’nin kullanıldığı geçiş sistemlerinde 40 dolara varan depozitoların toplam büyüklüğü ise günümüz kurlarıyla 700 milyon lirayı aşıyor. Karayolları yönetmeliğinde HGS dönüşümünün ücretsiz olacağı savunulurken, bankaların ise etiket ücretini yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. 31 Mart’ta devreye girecek yeni sistem öncesi hesapta bulunan paraların ve alacakların tüm işleminin banka hesabı üzerinden yapılacağı biliniyor.