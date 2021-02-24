Öğretmenlerin Covid-19 aşılaması başladı

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları Covid-19 aşılama programı bugün itibariyle başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecini başlattı.

İlk aşıyı olan Bakan Selçuk, öğretmenlere aşılama programıyla ilgili bilgi verdi.

Selçuk, "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi öğretmenlerimiz de e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak" açıklamasında bulundu.

Okulların yüz yüze eğitim içni hazır hale getirildiğini de belirten Ziya Selçuk, "Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı ve meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci (yüz yüze eğitim) yürütebiliriz. Okullarımız hazır. 'Okulum Temiz Belgesi'ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda" dedi.