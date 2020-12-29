Öğretim görevlisi yakılarak öldürüldü

Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

DUMANLAR BİNAYI SARDI

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.