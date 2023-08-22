Öğrenciye vergisiz telefon düzenlemesi yolda!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam gerçekleştirilen 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, bir gazetecinin, 'Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma var mı?' sorusuna, "Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum" diye yanıt verdi.

Bakan Şimşek, 'Meclisin açılmasıyla mı gündeme gelir?' sorusu üzerine de "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne de içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, 'Çalışma hem yasal düzenleme hem de kararname içerebilir mi?' sorusuna da "Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konuları değerlendirme yapmam doğru değil" diye yanıtladı.