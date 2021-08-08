OGM'den Milas Belediye Başkanının iddialarına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın “Rus uçaklarını göremedik çünkü bu uçaklar denizden su alamıyormuş” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

OGM'nin açıklaması şu şekilde:

"Orman yangınları ile mücadelede görev yapan bütün amfibik uçaklar tanklarını, deniz, göl ve büyük göletler üzerinde uçuş yaparken suya temas ederek doldurur. Amfibik uçakların denizlerden su alamadığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer bütün amfibik yangın söndürme uçakları gibi Genel Müdürlüğümüz tarafından kiralanan ve yükleniciler tarafından Rusya’dan temin edilen Beriev Be-200 amfibik uçakları, denizden ve büyük göllerden su almıştır. İnternette basit bir araştırma ile bu uçakların denizlerden su almasıyla ilgili görsel ve videolara rahatlıkla ulaşılabilir.

Örnek bir video linki:

https://www.youtube.com/watch?v=q447tlmoHL8

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."