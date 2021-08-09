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OGM: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) 2021'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığı, yıl sonuna kadar harcama yapılacağı açıklandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen 1000 TL 'İz ödenek' olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır" denildi.

Yapılan diğer açıklamada, Ormanspor kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırıldığı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Spor yatırımlarımız kurumumuzun döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup, 2 Süper Lig takımı ve bölge müdürlüklerimiz kanalıyla Türkiye çapında destek verdiğimiz amatör takımlara ayırdığımız toplam bütçemiz 15 milyon TL'dir. Dolayısıyla haberde ortaya atılan iddialar gerçeklikten uzaktır" ifadesine yer verildi.

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