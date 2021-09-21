OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm 2021' raporunu yayımladı.

Kurum, raporda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.7'den yüzde 8.4'e çıkardı. Sene sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17.8'e yükseltti.

2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3.4'ten 3.1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

Küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı raporda OECD destekleyici para politikalarının devam ettirilmesi gerektiğini, ancak enflasyonun hedefi ne kadar aşmasının hoş görüleceği, para politikasında normalleşmeye doğru adımların zamanlaması ve dizilimi konusunda net bir yönlendirme ortaya konması gerektiğini de vurguladı.

'KISA VADELİ GÖRÜNÜM BELİRSİZ'

Ülkelerin mali politikaların esnek olmayı ve ekonominin durumuna bağlı hareket etmeyi devam ettirmeleri gerektiğini de ifade eden OECD, "Kısa vadeli görünümün hala belirsiz olduğu ortamda, politika desteğinin erken ve aniden geri çekilmesinde kaçınılmalı" dedi.

"Borç sürdürülebilirliğine ilişkin orta vadeli patika ve bu yolda olası politika değişiklikleri konusunda net yönlendirme sağlayan güvenilir mali çerçeve, güvenin devam ettirilmesine ve bütçe seçimlerinin şeffaflığının güçlendirilmesine yardım eder" değerlendirmesini yapan OECD, dayanıklılığın artırılması ve sürdürülebilir büyüme için görünümü iyileşmesi için güçlü kamu yatırımlarına ve güçlendirilmiş yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

OECD raporunda, yüksek borçlu bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin zorlu politika seçimleri ile karşı karşıya kaldıkları belirtilirken, artan enflasyonun potansiyel bir aşağı yönlü risk olduğu da ifade edildi.