ODTÜ'lü Bilim Akademisi Başkanı Ali Alpar: Türkiye Uzay hedefini gerçekleştiremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi tek tek anlatırken ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünya basınında geniş yankı uyandırırken bugün de Halk TV'de Can Çoşkun'un sunumuyla ekranlara gelen Haber Masası programında bu sözler tartışıldı.

Programın konuklarından ODTÜ Fizik Bölümü mezunu olan Bilim Akademisi Başkanı Ali Alpar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2023'te Ay'a gitme hedefinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Halk TV'de uzay bilimi şovu!



🔹Türkiye 2023'te Ay'a gitmeye hazırlanırken Halk TV'de ODTÜ Fizik Mezunu Ali Alpar, bu hedefin gerçekleşmeyeceği söyledi

🔹Alpar,"2 yıl içinde Ay'a bir nesneyi sertçe indirme kapasitesi Türkiye'nin yok!" iddiasında bulundu



📎https://t.co/17M9t79CFK pic.twitter.com/0Xzh4kvYlK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 10, 2021

"TÜRKİYE YAPAMAZ"

Türkiye'nin Ay'a gidemeyeceğini belirten Alpar, şu ifadeleri kullandı;

"2021 yılındayız önümüzde 2 yıl var. 2 yılda Türkiye'yi bırakın hiçbir orta derecede hazırlığı olan ülke, kendi başına Ay'a sert iniş yapamaz. 2 yıl içinde Ay'a bir nesneyi sertçe indirme kapasitesi Türkiye'nin yok!

Bu kapasiteyi sırf bu amaç için geliştirmeye imkan olsa değer miydi? Çok şüpheliyim.

Eğer olursa büyük bir para tamamen ticari olarak bir büyük kamu ajansına veya Elon Musk'a ya da her kimeyse birisine verilecek ve ona anahtar teslimi Ay'a indireceğiniz bayrağı verirsiniz.

2 yıl içerisinde çok büyük bir para hazır verilirse, karşılığında Ay'a bir bayrak atmaktan başka Türkiye bir propaganda hamlesi yapmış olur."