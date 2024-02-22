Ödemeler tek tek açıklandı: İçinde ev alacaklara 500 bin TL'lik yardımı da var!

İçerisinde ev alacaklara 500 bin TL'yi bulan yardımın da yer aldığı programlarda yaşlılık aylığı, engelli aylığı, doğum yardımı, vefat yardımı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımı gibi bir çok yardım da yer alıyor.