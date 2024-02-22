Ödemeler tek tek açıklandı: İçinde ev alacaklara 500 bin TL'lik yardımı da var!
Sosyal Yardım Programları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ev alacaklara yönelik 500 bin TL'yi bulan yardımın da yer aldığı programlar, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, doğum yardımı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımı gibi birçok yardımı içermektedir.
İçerisinde ev alacaklara 500 bin TL'yi bulan yardımın da yer aldığı programlarda yaşlılık aylığı, engelli aylığı, doğum yardımı, vefat yardımı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımı gibi bir çok yardım da yer alıyor.
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İşte o yardımlar, faydalanabilmek için kriterler ve ödeme tutarları şöyle...
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TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI
Kimler faydalanabilir: İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşe aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2024 yılı için 5 bin 667 lira 37 kuruş) az olan haneler.
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Ödeme: Hane başına aylık geliri;
- 450 TL ve altına: 1.250 TL,
- 450 TL - 911,15 TL arası: 1.100 TL,
- 911,15 TL - 1.372,30 TL arası: 950 TL,
- 1.372,30 - 5.667,37 TL arası: 850 TL ödeme yapılacak.
Ödeme dönemi: 1 yıl süreyle aylık.
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