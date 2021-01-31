OdaTv'nin bir algı operasyonu daha kısa sürdü

Odatv haberi, "Bekaroğlu'nun kızına saldırı..." diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.

"KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI"

Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;

"Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.

1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?

2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?

3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir."

Odatv'ye algı çalışmasından dolayı sosyal medya üzerinden tepki gösterildi.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/30/yalan-haber-merkezi-odatv-chp-istanbul-milletvekili-mehmet-bekaroglunun-kopek-saldirisina-ugrayan-kizini-dovmusler-gibi-yayinladi/3