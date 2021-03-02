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Odatv pes dedirtti

Kaçak siteler üzerinden yayın yapmaya devam eden odatv, absürt bir habere daha imza attı. Yaz meyvesi olan eriği gösterip “vatandaş alamıyor” algısı yaptı.

Kapatılan odatv, kurulan kaçak siteler üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor.

Muhalefetin ekonomi üzerinden ürettiği yalanlara çanak tutan odatv, bu kez fena rezil oldu.

Okuyucularını doğru habere hasret bırakan site, ekonomiyi kötü göstermek için vatandaşların erik alamadığı haberine yer verdi.

Erik üzerinden algı operasyonu

Yaz meyvesi olan eriği, kış mevsiminde vatandaşların alamadığını dile getirerek ekonomi kötü havası vererek hükümeti kötülemek isteyen odatv, “Erik çeyrek altını solladı, vatandaş alamadı, fotoğrafını çekti” başlığını attı.

 

 

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