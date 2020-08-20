O polisler hakkında flaş gelişme!

Dün İstanbul Kadıköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin mukavemet gösteren bir kadını gözaltına aldığı sırada çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kadıköy'deki gözaltı olayı hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kadıköy ilçemiz Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri" sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

POLİS MEMURLARINA HAKARET ETTİ

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.