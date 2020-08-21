O polisler göreve iade edildi!

Kadıköy'de önceki gün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan polis memurları görevden uzaklaştırıldı.

Olayda ismi geçen Rana Batı'nın açıklamaları sonrasında sosyal medya karıştı. Polislerin gözaltına alırken 'kendisine sürtündüğünü' iddia eden Rana Batı, hayli tepki çekti. Twitterda polislere destek mesajları TT listesinin başına taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da devreye girdi ve 2 polis göreve iade edildi.

Polis memuru konuştu

Rana Batı'dan şikayetçi olan polis memuru B.S ifadesinde şunları söyledi: *Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. 'Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?' dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, 'Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki' diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı.

"Polis taktiğini seçtim"

Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.

Neler yaşanmıştı?

Kadıköy'de önceki gün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana B.'ye polisler ceza kesmiş ve aralarında çıkan tartışma sonucu polisler Rana B. ve arkadaşı Zeynep K.'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan gerginlik de sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği de bugün olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.