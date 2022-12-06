O doktorun işine son verildi!

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu doktor, çalıştığı hastaneden kovuldu. Soruşturma safahatında FETÖ’den 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığı öğrenilen Profesör A.A’nın daha sonra işe başladığı hastaneden de Ok’un açıklamalarının ardından ilişiğin kesildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Ankara Çukurambar'da bulunan K. hastanesi yetkilileri, olayın yaşandığı günlerde yanlış ilaç verdiği tespit edilen Prof.Dr.A.A'nın işine son veridiğini ifade ettiler. AK Partili Ok'un kendisine FETÖ adına suikast girişiminde bulunduğunu iddia ettiği doktora ilişkin sözleşmenin Ekim ayında fesih edildiğini belirten hastane yetkilileri, bu tarihten sonra M.Ankara Hastanesi'nde göreve başladığıni söylediler.

Ordan da kovuldu

Bu arada yapılan soruşturmada hakkında FETÖ suçlamasıyla 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu öğrenilen doktor A.A'nın, AK Parti Milletvekili Ok'un kendisine yönelik olayı açıklamasının ardından M.Ankara Hastanesi'nden de kovulduğu öğrenildi.

Ok'a kasıtlı bir şekilde yanlış ilacı verdiği iddia edilen doktor A.A.’ya ilişkin çeşitli iddialarda gündeme geldi. Prof.A.’nın yapılan soruşturma kapsamında irtibatlarını inceleyen güvenlik kuvvetlerinin, Pensilvanya'da üst düzey isimlerle sır görüşmeler yaptığı, elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen ile iletişime geçtiği de iddia edildi.

Prof.A.’nın sadece kendisinin değil ailesinin de paralel yapılanma ile iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu eşi A. A., kızı Z. B. A.'ın ve oğlu B.S.A.’nın da Bank Asya üzerinden FETÖ irtibatlı şahıslara para transferlerinin olduğu öne sürüldü.