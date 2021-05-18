O doktor konuştu: Yargısız infaz yaptılar

"9 BİN LİRA VERMEZSEN SENDEN HAMİLEYİM DİYECEĞİM, TECAVÜZ ETTİ DİYECEĞİM"

Yaşadıklarını anlatan Diş hekimi İsmail Beker, "İşçi firmasından bir ay denemek üzere biz bu kişiyi aldık. Temizlik, yemek işleri yapacaktı. Daha sonra ayrıldı. Firma sahibi bir ev tutuyor. Firmadan alacağım var diyor. Firma pasaportunu vermek istemiyor, ancak polisle gidip pasaportunu alıyor. Sonra yanıma geldi. 'Firma bana ödemeler yapmıyor alacaklarım var alamıyorum, sen ödeyeceksin eğer ödemezsen hamileyim diyeceğim, tecavüz etti diyeceğim, bana 9 bin lira para vermen lazım' dedi. Ben de kabul edemeyeceğimi söyledim" diye konuştu