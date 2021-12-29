Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döviz kurundaki ani hareketlere değinirken amaçlarının mevduat sahibini korumak olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, doların bugün 12.64 olduğunu, ancak bugüne 18.00'liradan geldiklerini söyledi. O rakama adım adım gittiklerini ancak çok radikal bir düşüş yaşandığını söyledi. Nebati, bu rakamların yerine oturmasının belli salınımlarla oluştuğunu, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından önemli başlıklar;

"O gece devlet hiç bir müdahale yapmadı"

Bu salınım 3 ay süre, Türkiye'nin makro ekonomi göstergeleri ile bağdaşmayan bir tablo oluştu. Biz gerektiği zamanlarda müdahil olduk uyardık. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 Aralık manifestosu ile bu noktaya geldi. Bana göre de hiçbir müdahalede bulunulmadı. 3 ayda zirveye çıkan döviz tıpkı köpük gibi bir anda yok oldu. Bizi algı operasyonu ve köpürtme, trollerle oluşturulan yapay durum yıkıldı gitti.

"Küçük yatırımcılar oyuna geldiler, büyük zarar gördüler"

O gece küçük yatırımcılar, trollerin, sosyal medyanın oyununa geldi ve çarpıldılar. Kimlerin neler söylediğini de herkes biliyor. Seçime 1.5 yıl kala hiçbir siyasi iktidar dolarla ilgili harekette bulunmaz. Pazardaki vatandaştan, berberine kadar herkes tamamen olayın içinde. Muhalefet partisi için çok müthiş imkan doğdu "Geliyor gelmekte olan" dediler. Geliyor gelmekte olan geldi. Onlara göre iktidar gidiyor. Oysa oyları yüzde 25'ten, yüzde 25.3'e çıkmış. Ben 3 yıla yakındır bakan yardımcısıydım. Sürekli göstergelere bakıyorum. Hiçbir anormallik yok. Ancak 20 Aralık'a kadar akıllara ziyan manüple yaptılar.

Algı operasyonu ile insanları borsadan çıkarıp dolara yönlendirdiler

Ben küçük yatırımcıya kahroluyorum. Onlar mavi yakalılar. Gençler, yaşlılar, bu yıl 52 firma borsaya açıldı. Anadolu'da insanlar borsaya girdi. Gerçekliği olmayan tablolarla insanları borsadan çıkarıp dövize yönlendirdiler. Küçük yatırımcı için 50-100 bin lira tüm mal varlığıdır. Bir gecede tüm birikimleri yarıya indi. O insanların ahını kim ödeyecek. Dolar 1 lira arttığı zaman 450 milyar lira borcumuz artıyor. Ben bunu nasıl yaparım.

Başlangıзta hepsi bu algıya gitti. Ancak dolar 18 liraya зıkınca paniğe kapıldılar. Bunun olamayacağını biliyorlardı. Kьзьk mevduatı olanlar bunu bilmeyebilir ancak ekonomik gьcь yerinde olanlar bile bundan zarar gцrdь. Kьзьkler para kazanmak iзin gittiler, sadece koruma dьrtьsь ile gitmediler. Bugьn 11 liraya alıp yarın 12-13 liraya satayım dьşьncesiyle gьdьlediler. Vatandaşları manipьle edenler iзinde eski Merkez Bankası başkanı bile yer aldı.

"Sizi döviz gidiyor diye yönlendirenlere dava açın"

Tьrkiye'de dцviz geliri olmayan kişiye bankalar normalde dцvizle borзlandırmaz. Bu yıllar цncesinden alınan bir kararın uygulamasıdır. Zarar eden bьtьn vatandaşlara зağrıda bulunuyorum. sosyal medya hesabında paylaşımında dцviz gidiyor diye зağrıda bulunanlara dava aзın.

"2013 yılında ekonomi alarm vermeye başladı"

Tьrkiye 2002 yılında bir model ile yola зıktı. O dцnemdeki toplumsal yapı, konjoktьrel yapı onu gerektiyordu. 2013 yılında Tьrkiye birşeyin farkına vardı. Dцviz dьşьk, enflasyon tek haneli. kişi başına milli gelir цnemli bir noktada. Ancak ekonomi alarm veriyordu. Tьrk lirası зok değerli. ihracat durmuş. зok sıcak para var, bu para geldiği gibi giderken de habersiz gidiyor. Tedbir alınmadığı takdirde bьyьk bir sıkıntı yaşanacak. Ben ilk kez o yıl aзıklama yaptım. IMF'in borcunun bittiğini sцyledim. O dцnemde bir anda Gezi olayları, yurt dışından bir anda dцvizlerle Tьrkiye'yi tokatlamaya başladılar. Bu sьreз 2021 yılına kadar geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız faiz artırımına gitmeyeceğini aзıkladı. Bankalar Birliği ile toplantı yapıyoruz. Faiz artırımı olmayacağını sцyledik. Oradaki yцneticiler bizim bundan geri adım atmayacağımızı ve kararlılığımızı gцrdьler.