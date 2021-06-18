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Numan Kurtulmuş'tan HDP'ye saldırıya kınama

HDP'ye yönelik saldırıda ölen Deniz Poyraz için Numan Kurtulmuş taziye mesajı yayınladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz, sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir."

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