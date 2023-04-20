Numan Kurtulmuş'tan Gannuşi'nin tutuklanmasına tepki!

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin bu sabaha karşı tutuklandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tunus'un barış, demokrasi ve dayanışma sembolü, Nahda lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı. Tunus'ta yaşanan ve milli iradeyi yok sayan, siyaseti iptal eden, temsil yetkisini gölgeleyen bu darbeyi kınıyoruz."