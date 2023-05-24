Numan Kurtulmuş, "Yarım kalan işi tamamlayacağız"

İstanbul'da gazetecilerle ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, başta 28 Mayıs seçimleri, sığınmacılar meselesi, muhalefetin seçim yenilgisi, ATA İttifakı, ekonomi ve muhalefetin geleceği olmak üzere Türkiye'nin ana gündem maddelerini değerlendirdi. İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar:

HDP'nin bir eli dağda bir eli sandıkta

HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinden önce oy oranının çok abartıldığına dikkat çeken Kurtulmuş şunları söyledi: HDP aslında kilit parti olmayı hiç istemedi. Terör örgütü ile arasına mesafe koymayı başaramadı. Bir eli dağda bir eli sandıkta siyaset yaptı. Kürt halkı açısından bir kurtarıcı parti olamadı. Seçimlerden önce yüzde 13-14 arasında beklenen oy oranının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bir Türkiye partisi olmadığı anlaşıldı.

Yüzde 49,5 rehavete sürüklememeli

Bu seçimlerde Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu kazandı. Yüzde 49,5 ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kılpayı ikinci tura kaldı. Bu başarı bizim için rehavet olmamalı. İkinci tur için asla bir endişe duymuyoruz. Bir tarafta bir dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan var, diğer yanda ise bir dediği diğerini tutmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu var. Seçmenin ferasetine güveniyoruz. 28 Mayıs’ta yarım kalan işi tamamlayarak önümüze bakacağız.

Seçim sonuçlarını kabulenmeyen muhalefet

AK Parti kaybederse seçim sonuçlarını kabullenmeyecek dediler. Ancak gördük ki seçim sonuçlarını muhalefet cephesi kabullenemiyor. Türk halkının yüzde 67'si AK Parti'ye bir ya da birkaç kez oy vermiş. Bu çok büyük bir potansiyel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5'un çok üstünde bir potansiyeli var. Her il ve ilçede AK Parti'nin düşüş ve yükselişini tek tek analiz ediyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki oy geçiştenliğini bileşik kaplar çerçevesinde düşünmek lazım. Seçmen oy kulanırken Cumhur İttifakı arasında bir ayrıma gitmemiş ve bu durumda ittifak kazanmıştır.

Seçimden sonra muhalefet dağılır

28 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefet cephesinde bir dağılma olacağını düşünüyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu artık o koltukta oturamaz. Dağıtılan 38 milletvekilinin hesabını Kılıçdaroğlu'ndan sorarlar. Aday olmak için 4 partiyi oraya monte etti ama yine de başarılı olamadı. Seçimden sonra aralarındaki birlik dağılır. Seçimden önce de zaten aralarında ortak 3 cümle bile yoktu.