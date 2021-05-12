Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu bağlamda Genel Merkez'deki başkanlık katı hazırlanarak Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevi verilecek. İşte AK Parti'deki yeni dönemin ayrıntıları...

AK Parti Genel Merkezi'nde 8'nci katta yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Bayram sonrası odanın tamamlanmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Genel Merkez'de daha aktif bir şekilde görev yapacağı ifade ediliyor. Yine, partide, oda ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş ve Yıldırım arasında bir iş bölümü yapılacağı aktarıldı.

İki tecrübeli isim başkanlık yapacak

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. Son il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının Binali Yıldırım başkanlığında devam etmesini istemişti.

Erdoğan'dan 'sahada olun' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, kurmaylarına bayramdan sonra kademeli normalleşme sürecine uyarak sahada olunması talimatı verdiği öğrenildi.

Buna göre, AK Parti kurmayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte tüm birimler, bayramdan sonra daha aktif bir şekilde sahada olacak. Kurtulmuş, bu talimatın ardından yeni atanan 7 başkan yardımcısı ile ilk kez geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Numan Kurtulmuş'un, yardımcılarından bayram sonrası sahada olmalarını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde parti danışmanı bulunuyordu. AK Parti kongre sürecinin ardından tekrar bir görevlendirme yapılmadı. Erdoğan'ın bir süre daha partide danışmanının olmayacağı belirtiliyor.